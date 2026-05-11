Zatrzymanie pod Wschową. Do akcji wkroczyli kontrterroryści

Redakcja Eska Regiony
2026-05-11 18:01

Do brutalnego zdarzenia doszło na terenie powiatu wschowskiego, gdzie pięciu mężczyzn miało porwać i okraść mieszkańca Wielkopolski. Sprawcy zostali zatrzymani podczas policyjnej akcji i usłyszeli zarzuty wymuszenia rozbójniczego. Decyzją sądu z maja 2026 roku cała piątka najbliższe trzy miesiące spędzi w tymczasowym areszcie.

Wymuszenie rozbójnicze w powiecie wschowskim. Dramat mieszkańca Wielkopolski

Koszmar mieszkańca Wielkopolski rozpoczął się, gdy został zwabiony na jedną z posesji w gminie Wschowa. Na miejscu grupa mężczyzn wmówiła mu, że jest im winien pieniądze i siłą uniemożliwiła opuszczenie terenu, grożąc mu utratą życia. Po kilku godzinach zastraszania, sprawcy zmusili go do wypłaty gotówki z bankomatów we Wschowie, a następnie pojechali do jego domu, skąd ukradli sprzęt RTV, rower elektryczny i narzędzia. To jednak nie zaspokoiło ich roszczeń, ponieważ na koniec zmusili ofiarę do podpisania oświadczenia, na mocy którego bandyci przejęli również jego samochód.

Zatrzymanie sprawców pod Wschową. Do akcji wkroczyli kontrterroryści

Przełom w sprawie nastąpił w połowie kwietnia 2026 roku, kiedy jeden z napastników ponownie nachodził ofiarę, domagając się dalszej spłaty nieistniejącego długu. Mężczyzna, obawiając się o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich, postanowił zgłosić całe zdarzenie policji. Wschowscy kryminalni natychmiast podjęli działania, które doprowadziły do zorganizowania szeroko zakrojonej akcji z udziałem Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji z Gorzowa Wielkopolskiego i Poznania. Dwóch podejrzanych zatrzymano na posesji, gdzie przetrzymywano ofiarę, a pozostałą trójkę w ich miejscach zamieszkania.

Areszt dla pięciu podejrzanych. Grozi im do 10 lat więzienia

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że Prokuratura Rejonowa we Wschowie złożyła wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd Rejonowy we Wschowie przychylił się do tego wniosku i w maju 2026 roku zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich pięciu podejrzanych na okres trzech miesięcy. Mężczyźni usłyszeli zarzuty wymuszenia rozbójniczego, przestępstwa zagrożonego karą nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Śledztwo w tej sprawie jest kontynuowane.

Źródło: Policja.pl

