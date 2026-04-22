"Zdrowie pod kontrolą" już w najbliższą sobotę

Mieszkańcy będą mogli zmierzyć cukier, ciśnienie, zbadać wzrok czy porozmawiać z fizjoterapeutami. Nie zabraknie też nowości.
Przed galerią stanie Dentobus czyli mobilny gabinet dentystyczny dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kolejną nowością będzie analiza składu masy ciała. Dzięki nowoczesnemu urządzeniu będzie można dowiedzieć się więcej o składzie organizmu.
Mówi Julia Syryjska - Giro z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Polnad działającego na Uniwersytecie Zielonogórskim.
Całość w sobotę 25 kwietnia od godziny 10:00 do 18:00.