"Zdrowie pod kontrolą" już w najbliższą sobotę

Aleksandra Kanoniak
2026-04-22 11:29

Przy okazji zakupów - można zrobić coś dla zdrowia. Już w najbliższą sobotę w galerii Focus Mall w Zielonej Górze akcja "Zdrowie pod kontrolą".

Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Mieszkańcy będą mogli zmierzyć cukier, ciśnienie, zbadać wzrok czy porozmawiać z fizjoterapeutami. Nie zabraknie też nowości.

Przed galerią stanie Dentobus czyli mobilny gabinet dentystyczny dla dzieci i młodzieży do 18 roku życia. Kolejną nowością będzie analiza składu masy ciała. Dzięki nowoczesnemu urządzeniu będzie można dowiedzieć się więcej o składzie organizmu. 

Mówi Julia Syryjska - Giro z Międzynarodowego Stowarzyszenia Studentów Medycyny IFMSA Polnad działającego na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Całość w sobotę 25 kwietnia od godziny 10:00 do 18:00.