Zimą za zimno, latem za gorąco!

To 7 szkoła, która przeszła taki remont mówi prezydent Marcin Pabierowski.
Te szkoły się mniej nagrzewają, wolniej wychładzają. Ale to też elementy infrastruktury, choćby parkingi. Łączna dotychczasowa wartość projektu to 50 milionów złotych.
O trudnych warunkach w minionych miesiącach mówi dyrektor szkoły Sylwia Matuszak.
Latem potrafiło być w salach do 40 stopni, gdy w okna świeciło Słońce. Mamy zdecydowanie poprawioną cyrkulację powietrza.
Do zabiegania o środki Ministerstwa Klimatu i Środowiska zachęca szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.