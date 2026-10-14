Zimą za zimno, latem za gorąco!

Krystian Machalica
2026-10-14 15:18

Latem było tak gorąco, że trzeba było uczyć na zewnątrz. Zielonogórska SP14 już po modernizacji.

szkoła sp14
Autor: Archiwum prywatne

To 7 szkoła, która przeszła taki remont mówi prezydent Marcin Pabierowski​.

Te szkoły się mniej nagrzewają, wolniej wychładzają. Ale to też elementy infrastruktury, choćby parkingi. Łączna dotychczasowa wartość projektu to 50 milionów złotych. 

O trudnych warunkach w minionych miesiącach mówi dyrektor szkoły Sylwia Matuszak.

Latem potrafiło być w salach do 40 stopni, gdy w okna świeciło Słońce. Mamy zdecydowanie poprawioną cyrkulację powietrza. 

Do zabiegania o środki Ministerstwa Klimatu i Środowiska zachęca szefowa resortu Paulina Hennig-Kloska.

ROLKI