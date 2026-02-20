Zlikwidowali dziuplę z kradzionymi autami. Były warte prawie milion

Spis treści
Zlikwidowana dziupla samochodowa w Żarach. Policja szuka pozostałych członków gangu
Policjanci wkroczyli na teren jednej z posesji w powiecie żarskim w ubiegłym tygodniu. Na miejscu odkryli dwa częściowo zdemontowane pojazdy, które dzień wcześniej zostały skradzione w Niemczech: Dodge RAM i Audi R8. W dziupli znaleziono ponad sto części i podzespołów pochodzących z tych aut.
- Na teren jednej z posesji w powiecie żarskim policjanci weszli w ubiegłym tygodniu. Znajdowały się tam dwa pojazdy, skradzione dzień wcześniej w Niemczech: Dodge RAM i Audi R8. Oba samochody były w dużej części zdemontowane. Kryminalni znaleźli w dziupli ponad sto części i podzespołów pochodzących od tych aut – relacjonuje mł. asp. Żaneta Kumoś z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.
Polecany artykuł:
Paser usłyszał zarzuty. Grozi mu wysoka kara
Zatrzymany na terenie posesji 44-latek usłyszał zarzut paserstwa umyślnego, czyli pomocy w ukryciu mienia pochodzącego z przestępstwa. Mężczyzna dopuścił się tego czynu w warunkach recydywy, co oznacza, że sąd może wymierzyć mu surowszą karę – nawet do 7,5 roku pozbawienia wolności.
Mł. asp. Żaneta Kumoś podkreśliła, że sprawa jest rozwojowa i trwają intensywne działania mające na celu ustalenie i zatrzymanie bezpośrednich sprawców kradzieży oraz innych osób zamieszanych w ten proceder.