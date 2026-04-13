Złoto i brąz Marcina Nitschke!

W finale razem z Pawłem Rogozą pokonali 3-2 Tomasza Skalskiego i Sebastiana Milewskiego. Tym samym obronili tytuł sprzed roku.

W zasadzie faworytami tego pojedynku byli rywale. Nie ukrywam, że był to jeden z najtrudniejszych finałów jaki zagrałem. Był taki moment, kiedy Sebastian Milewski pomylił się na prostej różowej. To był jedna z kluczowych chwil rywalizacji. Najważniejsze było jednak utrzymać koncentrację na właściwym poziomie.

Zwycięzcom udało się także uzyskać najwyższy break turnieju - 130!

Z kolei Nitschke samodzielnie wywalczył brąz w Mistrzostwach Polski 6 Red.

Kolejny turniej, który pokazuje, że kiedy tych treningów jest trochę więcej to ta moja gra wygląda zupełnie inaczej. Cieszę też, że budowa pomieszczeń w klubie dobiega końca i będzie można jeszcze bardziej skupić się na snookerze.

Mistrzowskie turnieje rozgrywane były w Zielonej Górze w Akademii Marcina Nitschke.