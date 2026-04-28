10-latka na hulajnodze wjechała pod auto. Nagranie mrozi krew w żyłach

Wypadek na Rondzie Szpakowskiego. 10-latka potrącona na hulajnodze

Do tego bardzo niebezpiecznego incydentu doszło 21 kwietnia na terenie Zielonej Góry. Na pasach znajdujących się przy Rondzie Szpakowskiego kierowca samochodu osobowego uderzył w 10-letnią dziewczynkę jadącą na hulajnodze. Jak wynika z policyjnych ustaleń, kierujący nie ustąpił pierwszeństwa dziecku, które znajdowało się już na oznakowanych pasach. Małoletnia znalazła się na jego pasie ruchu, tuż przed maską nadjeżdżającego pojazdu. Funkcjonariusze policji udostępnili wideo z monitoringu na platformie X, tak opisując całą sytuację:

W Zielonej Górze na przejściu przy Rondzie Szpakowskiego kierowca nie ustąpił wolno jadącej i świetnie widocznej 10-latce.Ta niestety wjechała mu wprost pod koła i została potrącona.Na szczęście, dziecko pomimo upadku nie odniosło poważniejszych obrażeń. Kierujący samochodem… pic.twitter.com/S0CdjPGJ9u— deZeZed (@deZeZed) April 28, 2026

Po zderzeniu z maską pojazdu dziecko z impetem upadło na asfalt. Na całe szczęście 10-latka nie odniosła żadnych poważnych obrażeń, choć całe zdarzenie wyglądało niezwykle dramatycznie i mogło zakończyć się o wiele gorzej.

Wysoka kara dla kierowcy. Od 3 czerwca 2026 roku nowe przepisy dotyczące kasków

Sprawca potrącenia musiał liczyć się z surowymi konsekwencjami swojego błędu. Funkcjonariusze ukarali go mandatem w wysokości 4000 złotych i nałożyli 15 punktów karnych. Publikacja zapisu z kamer ma pełnić funkcję edukacyjną i ostrzegawczą dla innych uczestników ruchu. Mundurowi dobitnie przypominają, że rowerzyści, piesi oraz osoby na hulajnogach absolutnie nie mogą stanowić zaskoczenia dla kierowców, zwłaszcza w bliskim sąsiedztwie przejść dla pieszych i skrzyżowań. Policja kieruje swój apel także do samych niechronionych uczestników ruchu drogowego, prosząc, aby przed wejściem na jezdnię zawsze weryfikowali bezpieczeństwo, nawet posiadając pierwszeństwo. Przy okazji przypomniano o ważnej nowelizacji przepisów drogowych. Od 3 czerwca 2026 roku dzieci i młodzież, która nie ukończyła 16. roku życia, będzie miała bezwzględny obowiązek jazdy na rowerach oraz hulajnogach w kaskach ochronnych.