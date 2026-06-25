Będzie łatwiej zapisać się do lekarza

1 sierpnia rozszerzy się zakres centralnej e-rejestracji.
Centralna e-rejestracja obejmie osiem kolejnych świadczeń, czyli pierwszą wizytę u angiologia, chirurga naczyniowego, lekarza chorób zakaźnych, endokrynologa, lekarza chorób wątroby, lekarza chorób układu odpornościowego, endokrynologa, neonatologa, a także lekarza chorób płuc.
Mówi Joanna Branicka z lubuskiego oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.
Obecnie przez centralną e-rejestrację można zapisać się do kardiologa, na badanie HPV HR i na mammografię.