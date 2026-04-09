Chwile grozy na lotnisku. Paralotniarz runął na ziemię

Maria Hędrzak
2026-04-09 21:36

W czwartek, 9 kwietnia na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej doszło do groźnego zdarzenia z udziałem paralotniarza. Na miejscu interweniowały służby, a poszkodowanego mężczyznę przetransportowano do szpitala na pokładzie śmigłowca Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Stan zdrowia pacjenta pozostaje na ten moment nieznany.

Autor: Michal Jarmoluk/ Pixabay.com

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w czwartkowe popołudnie na lotnisku Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Jak poinformował lokalny portal newslubuski.pl, paralotniarz runął na ziemię z wysokości najprawdopodobniej kilku metrów.

Na miejsce wypadku szybko zadysponowano odpowiednie służby ratunkowe. Poszkodowany mężczyzna został zabrany do szpitala śmigłowcem LPR.

Dokładne okoliczności i przyczyny tego nieszczęśliwego zdarzenia nie są na razie znane. Służby nie przekazały także jeszcze żadnych szczegółowych komunikatów dotyczących aktualnego stanu zdrowia paralotniarza.

