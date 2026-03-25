Coraz więcej wyjazdów zielonogórskich karetek

W lutym zespoły ratownictwa medycznego w Zielonej Górze interweniowały około 1 700 razy. W skali całego 2025 roku liczba wyjazdów karetek sięgnęła 18 670. Ratownicy zwracają uwagę, że część zgłoszeń nie dotyczyła sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

Wezwania nieuzasadnione dotyczą stanów chorobowych, które nie zdarzyły się nagle. Są następstwem chorób, czy tego, że ktoś nie poszedł do lekarza na czas. Takie przypadki stanowią około 70 procent wezwań - przyznaje Marcin Gałecki, rzecznik prasowy Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Zielonej Górze.

Skala pracy ratowników jest duża – tylko jeden z ambulansów w ciągu miesiąca wyjeżdżał 281 razy. Łącznie pokonano blisko 28 tysięcy kilometrów.

Wśród najczęstszych powodów wezwań znajdują się bóle w klatce piersiowej, bóle brzucha oraz nadciśnienie. Ratownicy przypominają, że pogotowie powinno być wzywane przede wszystkim w sytuacjach nagłych, wymagających natychmiastowej pomocy.