Czysta Zielona Góra – mieszkańcy znów ruszą sprzątać miasto!

W sobotę, 28 marca o godz. 11:00 odbędzie się kolejna edycja społecznej akcji sprzątania Zielonej Góry. Wydarzenie organizowane w ramach ruchu obywatelskiego „Czysta Góra” po raz kolejny połączy mieszkańców wokół wspólnego celu – czystszego miasta.

Wolontariusze będą działać w czterech lokalizacjach: na północy przy Szkole Podstawowej nr 11, na wschodzie przy kościele na os. Kaszubskim, na południu przy Przedszkolu nr 13 oraz na zachodzie przy Gliniankach, ul. Fajansowej.

W ciągu pięciu lat zebraliśmy kilkanaście ton śmieci. Ten problem nie znika. W lasach zalega przede wszystkim dużo szkła i plastiku. Zdarza się, że odkrywamy także dzikie wysypiska - mówi założyciel ruchu obywatelskiego Radosław Michalczak.

Akcja ma charakter otwarty. Dołączyć może każdy, kto chce zaangażować się w sprzątanie okolicy. Wystarczą chęci - resztę zapewnią organizatorzy na miejscu.