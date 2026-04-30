Dołącz do Bachanaliów Fantastycznych

Konwenty nie powstają same – za każdą prelekcją, stoiskiem i sprawnie działającą salą stoją ludzie z pasją. Organizatorzy 40. Bachanaliów Fantastycznych zapraszają wszystkich chętnych do współtworzenia tegorocznej edycji wydarzenia.

Poszukiwani są prelegenci i twórcy programu, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą i zainteresowaniami, a także wolontariusze oraz członkowie ekipy organizacyjnej, odpowiedzialni za sprawny przebieg konwentu. To również okazja dla wystawców i twórców, by zaprezentować swoją działalność i dotrzeć do szerokiego grona odbiorców.

Szukamy ludzi z pasją, którzy chcą opowiedzieć o swoim hobby. Podczas poprzednich edycji pojawili się m.in. nurkowie czy osoby zajmujące się wiązaniem węzłów marynarskich. Każda taka pasja może stać się tematem prelekcji lub konkursu – mówi Anna Gaczyńska z Zielonogórskiego Klubu Fantastyki Ad Astra.

Zgłoszenia przyjmowane są poprzez formularze dostępne na stronie organizatora – osobno dla twórców programu, obsługi oraz wystawców. Organizatorzy podkreślają, że każdy może stać się częścią historii tegorocznych Bachanaliów Fantastycznych.