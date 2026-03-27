Jak jeździć taniej?

Krystian Machalica
2026-03-27 11:53

Rosnące ceny paliwa wielu kierowców zmuszają do bardziej roztropnej jazdy, lub tańszego tankowania. Jak jednak jeździć, by zużycie paliwa było jak najmniejsze?

Paliwo tańsze nawet o 1,20 zł za litr! Kierowcy komentują: Obecnie każda wycieczka na stację to nerwy

Mówi Michał Siepka, instruktor nauki jazdy.

Trzeba unikać wysokich obrotów silnika, czyli wcześniej wchodzić na wyższe biegi. 2200/2300 obrotów już to robimy. Warto unikać dohamowania, jeśli jazda będzie szarpana, będziemy przeciągać na biegach do wysokich obrotów silnik to będziemy mieli to zużycie paliwa większa. Starajmy się też jeździć łagodnie.

Ale są również aspekty stricte techniczne.

Co do technicznych spraw, monitorujmy ciśnienie opon, przy dłuższych jazdach ma to ogromny wpływ na zużycie paliwa.