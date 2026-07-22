Jak naprawdę wyglądają Lipinki Łużyckie? O tej wsi słyszał każdy Polak

Anastazja Lisowska
Anastazja Lisowska
2026-07-22 10:48

Dla milionów Polaków nazwa Lipinki Łużyckie od razu przywołuje jedno skojarzenie – legendarną rozmowę telefoniczną o palącej się "styrcie". Nagranie sprzed kilkunastu lat stało się jednym z największych internetowych fenomenów, a charakterystyczne powiedzenia weszły do języka codziennego. Niewiele osób wie jednak, jak naprawdę wygląda miejscowość, która przez lata funkcjonowała głównie jako internetowy mem.

"Styrta się pali". Nagranie, które zna niemal każdy

Historia zaczęła się od autentycznego zgłoszenia pożaru. Starsza mieszkanka Lipinek Łużyckich zadzwoniła na numer alarmowy, chcąc poinformować o płonącej stercie siana. Rozmowa z dyspozytorem okazała się pełna nieporozumień, a nagranie – które nigdy nie powinno trafić do sieci – zostało upublicznione i błyskawicznie zdobyło ogromną popularność. Powstały setki przeróbek, memów i remiksów, a cytaty z rozmowy zaczęły żyć własnym życiem.

Z czasem wyszło na jaw, że cała sytuacja miała znacznie mniej zabawny wymiar. Seniorka była osobą schorowaną i niedosłyszącą, a ujawnienie nagrania oraz jej danych doprowadziło do wieloletnich przykrości. Sprawa zakończyła się przeprosinami i odszkodowaniem, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Dramat 80-letniej Jadwigi po zgłoszeniu pożaru. Nagranie ze "styrtą" doprowadziło do procesu z policją

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Jak wyglądają dziś Lipinki Łużyckie?

Lipinki Łużyckie to spokojna wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, zaledwie kilkanaście kilometrów od Żar. Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że właśnie stąd pochodzi jedna z najbardziej rozpoznawalnych historii polskiego internetu.

Dominuje tu niska zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne. Miejscowość otaczają pola, lasy oraz tereny typowe dla zachodniej części województwa lubuskiego. Mieszkańcy prowadzą spokojne życie, a wieś zachowała swój kameralny charakter. Kilka fotografii miejscowości znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

Dalsza część artykułu znajduje się pod galerią.

Lipinki Łużycie [ZDJĘCIA WSI]

Peron kolejowy we wsi Lipinki Łużyckie. O historii tej słynnej miejscowości przeczytasz na Eska Zielona-Góra.
Galeria zdjęć 8

Lipinki Łużyckie to nie tylko internetowy mem

Choć większość osób kojarzy Lipinki Łużyckie wyłącznie z nagraniem, miejscowość ma znacznie dłuższą historię. Jej początki sięgają średniowiecza, a we wsi zachowały się cenne zabytki.

Najważniejszym z nich jest kościół św. Antoniego Padewskiego, którego historia sięga XIV wieku. W okolicy można również znaleźć zabytkowy park oraz dawny pałac i dwór, przypominające o czasach, gdy miejscowość należała do lokalnych rodów szlacheckich.

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