Jak naprawdę wyglądają Lipinki Łużyckie? O tej wsi słyszał każdy Polak

"Styrta się pali". Nagranie, które zna niemal każdy

Historia zaczęła się od autentycznego zgłoszenia pożaru. Starsza mieszkanka Lipinek Łużyckich zadzwoniła na numer alarmowy, chcąc poinformować o płonącej stercie siana. Rozmowa z dyspozytorem okazała się pełna nieporozumień, a nagranie – które nigdy nie powinno trafić do sieci – zostało upublicznione i błyskawicznie zdobyło ogromną popularność. Powstały setki przeróbek, memów i remiksów, a cytaty z rozmowy zaczęły żyć własnym życiem.

Z czasem wyszło na jaw, że cała sytuacja miała znacznie mniej zabawny wymiar. Seniorka była osobą schorowaną i niedosłyszącą, a ujawnienie nagrania oraz jej danych doprowadziło do wieloletnich przykrości. Sprawa zakończyła się przeprosinami i odszkodowaniem, a więcej w tym temacie pisaliśmy tutaj: Dramat 80-letniej Jadwigi po zgłoszeniu pożaru. Nagranie ze "styrtą" doprowadziło do procesu z policją

Jak wyglądają dziś Lipinki Łużyckie?

Lipinki Łużyckie to spokojna wieś położona w województwie lubuskim, w powiecie żarskim, zaledwie kilkanaście kilometrów od Żar. Na pierwszy rzut oka trudno uwierzyć, że właśnie stąd pochodzi jedna z najbardziej rozpoznawalnych historii polskiego internetu.

Dominuje tu niska zabudowa jednorodzinna i gospodarstwa rolne. Miejscowość otaczają pola, lasy oraz tereny typowe dla zachodniej części województwa lubuskiego. Mieszkańcy prowadzą spokojne życie, a wieś zachowała swój kameralny charakter. Kilka fotografii miejscowości znajdziecie w galerii zdjęć poniżej.

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Lipinki Łużycie [ZDJĘCIA WSI]

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Lipinki Łużyckie to nie tylko internetowy mem

Choć większość osób kojarzy Lipinki Łużyckie wyłącznie z nagraniem, miejscowość ma znacznie dłuższą historię. Jej początki sięgają średniowiecza, a we wsi zachowały się cenne zabytki.

Najważniejszym z nich jest kościół św. Antoniego Padewskiego, którego historia sięga XIV wieku. W okolicy można również znaleźć zabytkowy park oraz dawny pałac i dwór, przypominające o czasach, gdy miejscowość należała do lokalnych rodów szlacheckich.