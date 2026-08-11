Ruch dla dobrego samopoczucia

Zajęcia będą miały formę swobodnej pracy z ciałem i ruchem, z elementami choreoterapii oraz zabaw sensorycznych. Nie chodzi o naukę konkretnych układów czy taneczne umiejętności, ale o spontaniczny ruch, który może pomóc się odprężyć i zadbać o dobre samopoczucie.

Organizatorzy zapraszają osoby, które chcą na chwilę zwolnić, spotkać się z innymi i poprzez ruch poszukać większej harmonii i pozytywnej energii. Warsztaty poprowadzi Agnieszka Ginko-Humphries.

Spotkanie odbędzie się 14 sierpnia o godzinie 11:00 w sali animacyjnej Biblioteki Pana Kleksa, na parterze gmachu Biblioteki Norwida. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy. Więcej na stronie organizatora.