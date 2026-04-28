Karmę do Bachusa, a potem do schroniska

Krystian Machalica
2026-04-28 13:22

Do środy wieczorem można przynosić karmę dla zwierząt pod pomnik Bachusa w Zielonej Górze. Darów, już teraz, jest bardzo dużo.

Pomysłodawcą akcji jest Radosław Michalczak z ruchu Czysta Góra.

Rozpoczęła się w sobotę bardzo spontanicznie. No i trwa do środy. Nawet wieczorem można przyjść i puszkę, bądź puszki dołożyć. W czwartek rano całą karmę ładujemy do busa i wieziemy do schroniska dla zwierząt w Zielonej Górze. Warto też wspomnieć, że można pomóc zwierzakom internetowo. Na naszej stronie Czysta Góra jest link do zbiórki, a ja od siebie tę kwotę podwoję. 

Wśród darów jest też zdjęcie tragicznie zmarłego posła Łukasza Litewki, inicjatora wielu podobnych akcji. 