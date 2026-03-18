Kasa dla szkół branżowych

​Jednym z beneficjentów jest powiat zielonogórski, mówi jego starosta Tadeusz Pająk.

Zawsze brakowało tego wszystkiego, co jest aktualnie na rynku pracy. Uczeń kończył szkołę, szedł do zakładu i tam miał całkiem inny, nowoczesny sprzęt, którego w szkole nie było. Musimy tak postępować i tak inwestować, żeby w obu miejscach było to samo.

Z kolei Miasto Zielona Góra stawia na Zespół Szkół Technicznych - wyjaśnia wiceprezydent Marek Kamiński.

Tam od kilku lat realizujemy bardzo ambitny projekt w zakresie kształcenia - technik mechanik lotnictwa. Sprzęt dydaktyczny, który zakupimy będzie wspierał głównie ten kierunek. Robimy to we współpracy z Urzędem Marszałkowskim.

Pieniądze otrzyma łącznie 8 samorządów. Będą to m.in. powiaty gorzowski, czy żarski. Z kolei projekt dystrybucji środków nosi nazwę "Szkoła Przyszłości".