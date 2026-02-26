Kinoterapia z Tomaszem Raczkiem na Uniwersytecie Zielonogórskim

Klaudia Mazurek
2026-02-26 8:31

Seans filmowy, warsztaty i rozmowa o emocjach – studenci będą mieli okazję spotkać się z Tomaszem Raczkiem podczas wydarzenia poświęconego kinoterapii.

Autor: Pexels.com

Parlament Studencki wspólnie z Instytutem Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego zapraszają na spotkanie w ramach Kinoterapii. Gościem wydarzenia będzie Tomasz Raczek – publicysta i jeden z najbardziej rozpoznawalnych krytyków filmowych w kraju. 

W programie zaplanowano projekcję filmu „Ministranci”, warsztat kinoterapii oraz dyskusję o emocjach, wartościach i roli kina w lepszym rozumieniu siebie i świata.

Liczba miejsc jest ograniczona, a o udziale decyduje kolejność zgłoszeń poprzez formularz rejestracyjny.