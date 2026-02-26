Sportowe Święto Kobiet – czas na Girl Power!

Klaudia Mazurek
2026-02-26 8:25

Aktywność, dobra energia i wspólne świętowanie – tak zapowiada się kolejna edycja Sportowego Święta Kobiet "Girl Power" na Uniwersytecie Zielonogórskim.

Autor: Pexels.com

Wydarzenie odbędzie się w hali sportowej przy ul. Szafrana 6 w Zielona Góra. Uczestniczki wezmą udział w 45-minutowym treningu fitness prowadzonym przez Martynę Dalecką z  Katedry Sportu i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Organizatorzy zapraszają wszystkie kobiety – nie tylko studentki i pracownice uczelni. Każda z uczestniczek otrzyma pamiątkową koszulkę oraz wodę.

Zapisy trwają do 2 marca lub do wyczerpania miejsc. Wydarzenie organizują AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Biuro Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego.