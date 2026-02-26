Sportowe Święto Kobiet – czas na Girl Power!

Wydarzenie odbędzie się w hali sportowej przy ul. Szafrana 6 w Zielona Góra. Uczestniczki wezmą udział w 45-minutowym treningu fitness prowadzonym przez Martynę Dalecką z Katedry Sportu i Promocji Zdrowia Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Organizatorzy zapraszają wszystkie kobiety – nie tylko studentki i pracownice uczelni. Każda z uczestniczek otrzyma pamiątkową koszulkę oraz wodę.

Zapisy trwają do 2 marca lub do wyczerpania miejsc. Wydarzenie organizują AZS Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz Biuro Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego.