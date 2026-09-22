Książulo znowu w centrum afery. Wizyta na Winobraniu rozpaliła internet. Było nerwowo!

Awantura z Książulem na Winobraniu. Sprzedawcy zakazali mu nagrywania

Krótkie wideo udostępnione na Facebooku ukazuje, że konflikt wybuchł od razu po podejściu youtubera do punktu gastronomicznego serwującego dania z rusztu. Zanim twórca zdążył cokolwiek zrobić, pracownicy stanowczo zareagowali na widok włączonej kamery w telefonie. Sprzedawczyni wypaliła bez wahania: „Nie wolno nagrywać!”. Niezrażony tym faktem internetowy recenzent postanowił złożyć zamówienie, decydując się na szaszłyka, karkówkę oraz kiełbasę. Sytuacja uległa dalszej eskalacji, kiedy klient zażądał wydania fiskalnego potwierdzenia transakcji, na co obsługa odpowiedziała propozycją wystawienia faktury lub niefiskalnego wydruku. Doszło do gwałtownej wymiany zdań, podczas której obie strony ewidentnie straciły nad sobą kontrolę, a dyskusja o zwykły paragon przerodziła się w bardzo poważny zatarg na oczach widzów.

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Youtuber zdecydował się jednak zdegustować zakupione na festiwalu potrawy. Początkowa ocena kiełbasy brzmiała: „Nie jest najgorsza”, jednak po chwili twórca zaczął bezlitośnie krytykować zarówno zachowanie pracowników, jak i stosunek jakości do wygórowanych cen. W opublikowanym materiale z Winobrania padają niezwykle ostre słowa i przekleństwa z ust samego Książula: „K***a, żenada” oraz „Powinniśmy rzucić to k***a na to stoisko z powrotem”. Podsumowanie kulinarnego testu nie pozostawia żadnych złudzeń co do odczuć internetowego recenzenta. Wprost przyznaje on: „Wyrzuciliśmy sto parę w śmietnik”. Widzowie mogą się jednak zastanawiać, na ile ta surowa opinia była merytoryczna, a na ile wynikała z ogromnych nerwów towarzyszących całemu zajściu.

Dlaczego gastronomia boi się Książula? Właściciele lokali mają powody do obaw

Zdecydowana reakcja pracowników stoiska może wydawać się mocno przesadzona, jednak w branży gastronomicznej nazwisko tego twórcy od dawna wywołuje uzasadniony popłoch. Po serii głośnych materiałów, które brutalnie weryfikowały jakość serwowanych posiłków i rzekomo doprowadzały do zauważalnego spadku obrotów w wielu miejscach, drobni przedsiębiorcy po prostu wolą dmuchać na zimne. Nie każdy właściciel ma ochotę ryzykować własnym biznesem tylko po to, by wystąpić w viralowym hicie, który może bezpowrotnie zrujnować reputację lokalu. Z drugiej strony eksperci zwracają uwagę, że na tak ważnym miejskim wydarzeniu pracownicy obsługi powinni trzymać emocje na wodzy i wykazywać się maksymalnym profesjonalizmem w stosunku do każdego napotkanego konsumenta.

Burza w komentarzach. Internauci podzieleni po zachowaniu Książula na festiwalu

Opublikowany materiał błyskawicznie wywołał lawinę reakcji w mediach społecznościowych, dzieląc obserwatorów na dwa przeciwstawne obozy. Spora grupa komentujących wzięła w obronę youtubera, stanowczo krytykując skandaliczne zachowanie osób sprzedających festiwalowe jedzenie. Równocześnie nie zabrakło głosów wsparcia dla pracowników gastronomii, argumentujących, że każdy człowiek ma pełne prawo kategorycznie odmówić udziału w amatorskim nagraniu. W sieci posypały się skrajne opinie na temat tego nieprzyjemnego incydentu. Fani twórcy pisali wprost: „Obsługa fatalna, dobrze że to pokazał”, „Coś okropnego… obsługa tragedia” oraz „Bezczelne babsko”. Natomiast obrońcy zielonogórskiego stoiska ripostowali równie stanowczo: „Nie każdy chce być w internecie, to normalne”.

Książulo i jego ostre recenzje. Czy nerwy wzięły górę nad obiektywizmem?

Ostateczny werdykt wydany przez influencera był niezwykle surowy i nacechowany wyjątkowo dużą dawką agresji. Trzeba mieć jednak z tyłu głowy, że całe zajście od samych swoich początków zdominowane było przez potężne napięcie komunikacyjne pomiędzy obiema stronami. Kwestią sporną pozostanie na zawsze fakt, czy zaserwowane mięso z rusztu rzeczywiście okazało się aż tak tragiczne w smaku, czy to ogólne negatywne nastawienie ostatecznie zaważyło na całej ocenie. Pewne jest natomiast tylko to, że niespodziewane pojawienie się internetowego celebryty w stolicy województwa lubuskiego po raz kolejny wygenerowało potężny szum w sieci, niezbicie udowadniając jego kolosalny wpływ na wizerunek rodzimej gastronomii.

Kim dokładnie jest Szymon Nyczke? Gwiazda YouTube trzęsie polską gastronomią

Szymon Nyczke to aktualnie jeden z najpopularniejszych influencerów w Polsce, który zbudował swoje potężne zasięgi w internecie w głównej mierze na testowaniu jedzenia szybkiej obsługi. Swoją ogólnopolską rozpoznawalność zawdzięcza przede wszystkim bezkompromisowym ocenom budek z kebabem, co w krótkim czasie wywindowało go na sam szczyt najchętniej oglądanych twórców w kraju. Z biegiem kolejnych lat jego wizyty objęły również klasyczne restauracje, plenerowe festiwale i ogromne zloty food trucków, gdzie nawet sama jego niezapowiedziana obecność potrafi wywołać skrajne emocje wśród serwujących posiłki. Recenzent charakteryzuje się bardzo bezpośrednim językiem i nigdy nie stroni od ostrych podsumowań, przez co dorobił się zarówno gigantycznego grona wiernych fanów, jak i zagorzałych przeciwników. Dla jednych jest sprawiedliwym weryfikatorem standardów, podczas gdy inni wielokrotnie zarzucają mu celowe wywoływanie medialnych kontrowersji wyłącznie dla wykręcania lepszych wyników oglądalności.

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