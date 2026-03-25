Kursy pierwszej pomocy. Szkolenie dla mieszkańców

W Zielonej Górze ruszą kursy pierwszej pomocy organizowane przez Wojewódzką Stację Pogotowia Ratunkowego. Zajęcia zaplanowano na wiosnę, a ich celem jest zwiększenie wiedzy i umiejętności mieszkańców w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej.

Program szkoleń ma obejmować zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną. Uczestnicy nauczą się m.in. podstawowych zasad ratowania życia oraz obsługi defibrylatora AED.

Chcemy propagować prawidłową resuscytację krążeniowo-oddechową oraz korzystanie z defibrylatorów AED, aby mieszkańcy wiedzieli, jak zachowywać się w sytuacji zagrożenia. To proste i bezpieczne urządzenia, których obsługa jest intuicyjna, a może uratować życie.

Szkolenia będą odbywać się w siedzibie pogotowia przy ulicy Chrobrego w Zielonej Górze. Jak podkreślają organizatorzy, szybka i właściwa reakcja świadków zdarzenia może mieć kluczowe znaczenie przed przyjazdem ratowników medycznych.