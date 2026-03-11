Legia Akademicka na Uniwersytecie Zielonogórskim

To ochotnicza forma szkolenia wojskowego, której celem jest zwiększenie potencjału rezerw Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej oraz umożliwienie studentom zdobycia podstawowych umiejętności wojskowych. Z programu skorzystało już blisko 23 tysiące osób z całej Polski.

Szkolenie zaplanowano w taki sposób, aby nie kolidowało z zajęciami na uczelni. Część teoretyczna odbywa się w trakcie roku akademickiego, natomiast praktyczne szkolenia realizowane są głównie podczas wakacyjnych przerw międzysemestralnych.

Program składa się z trzech etapów. Pierwszy to 27-dniowe szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, za które uczestnicy otrzymują wynagrodzenie w wysokości około 6500 zł. Kolejne etapy to moduł podoficerski oraz oficerski, po których można uzyskać stopień podoficera lub oficera rezerwy.

Rekrutację prowadzi Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji. Jego przedstawiciele będą spotykać się ze studentami podczas dyżurów informacyjnych na Uniwersytecie Zielonogórskim w marcu, kwietniu i maju. Podczas spotkań będzie można dowiedzieć się więcej o programie, zasadach rekrutacji oraz przebiegu szkolenia.