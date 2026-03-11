Mistrzyni Polski w locie balonem zginęła w tragicznym wypadku. Wiadomo, kiedy odbędzie się pogrzeb Jagody Gancarek

Tragiczny lot balonem nad Zieloną Górą

Do makabrycznego wypadku doszło w poniedziałkowy poranek, 9 marca, w centrum Zielonej Góry. Maszyna wystartowała o 6:30 z pobliskiego lotniska w Przylepie. Zaledwie po kilkunastu minutach balon uderzył w budynek mieszkalny.

Pilotka wypadła z gondoli i runęła prosto na dach bloku. Chociaż służby ratunkowe pojawiły się na miejscu w błyskawicznym tempie, obrażenia kobiety okazały się śmiertelne. Pasażerki, które znajdowały się na pokładzie, zdołały wylądować w okolicach dworca PKP i nie odniosły poważniejszych ran.

Kim była tragicznie zmarła Jagoda Gancarek?

Pochodząca z Małopolski Jagoda Gancarek wychowywała się w miejscowości Jamna (powiat tarnowski), a edukację w szkole podstawowej odebrała w Paleśnicy. Jej ścieżka akademicka wiodła przez Chełm i Zieloną Górę. To w tym drugim mieście związała swoje losy z Aeroklubem Ziemi Lubuskiej.

Była niezwykle utalentowaną instruktorką samolotową, latała na maszynach gaśniczych i pałała ogromną miłością do awiacji. Jej wiedza i doświadczenie były nieocenione, a ona sama chętnie uczyła innych sztuki pilotażu.

Zaledwie w 2024 roku wywalczyła tytuł Mistrzyni Polski Kobiet na XI Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie. Eksperci zgodnie twierdzili, że przed nią świetlana przyszłość w sportach balonowych.

Ostatnie pożegnanie zmarłej pilotki

Pogrzeb odbędzie się w sobotę, 14 marca 2025 roku, w kościele w Gromniku. Ceremonia rozpocznie się o godzinie 12:00 od odmówienia różańca, a o 12:30 odprawiona zostanie msza święta.

12:00 – różaniec

12:30 – msza święta żałobna

Po zakończeniu liturgii zmarła spocznie na cmentarzu. O wspólną modlitwę proszą pogrążeni w głębokim smutku rodzice, Justyna i Adam, oraz bracia Jagody.

W mediach społecznościowych spływają wyrazy współczucia.

„Mamie Justynie i tacie Adamowi oraz braciom i wszystkim najbliższym składam wyrazy głębokiego współczucia. Wieczne odpoczywanie racz Jej dać Panie”

– przekazał na Facebooku burmistrz Zakliczyna, Dawid Chrobak.

Prokuratura wyjaśnia przyczyny katastrofy

Trwa drobiazgowe śledztwo, które ma rzucić światło na okoliczności tego wstrząsającego zdarzenia. Zabezpieczono już nagrania wideo, dokumentację lotniczą i przesłuchano świadków.

- Eksperci próbowali już odtworzyć feralny lot. Wykonano oględziny balonu oraz miejsca jego lądowania, a także analizowano przebieg trasy lotu. Dziś od godzin porannych wykonywane były dalsze czynności w miejscu startu balonu, czyli na terenie Aeroklubu w Przylepie - relacjonowała na antenie Radia ESKA Ewa Antonowicz z zielonogórskiej Prokuratury Okręgowej.

Ciało kobiety zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. Wyniki audytu materiałów dowodowych pomogą biegłym zrozumieć, dlaczego doszło do tragedii w ostatnich chwilach lotu.

