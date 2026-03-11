Przywitaj wiosnę w kolorowych skarpetkach!

Do udziału w akcji zaprasza Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze. Inicjatywa organizowana jest z okazji Światowego Dnia Osób z zespołem Downa i ma promować akceptację, różnorodność oraz wrażliwość społeczną wśród dzieci i młodzieży.

Uczestnicy mogą włączyć się w tworzenie symbolicznego łańcucha skarpetek. Mogą to być zarówno prawdziwe, kolorowe skarpetki, jak i ich papierowe lub plastyczne odpowiedniki przygotowane przez uczniów i przedszkolaków.

Finał akcji zaplanowano na 21 marca. Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje o wydarzeniu dostępne są na stronie internetowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli.