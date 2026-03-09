W Zielonej Górze rozegrał się koszmar z udziałem balonu. Po kolizji z wielorodzinnym budynkiem z kosza wprost na dach spadła dwudziestoośmioletnia pilotka, ponosząc śmierć na miejscu.

Pozostałe dwie pasażerki nie odniosły poważniejszych obrażeń.

Zmarła była utytułowaną reprezentantką Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Wyjaśnianiem dokładnych okoliczności tego zdarzenia zajmą się eksperci z Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych.

Wypadek balonu w Zielonej Górze. Aeroklub Ziemi Lubuskiej niedawno poszerzył flotę

Na początku marca Aeroklub Ziemi Lubuskiej z ogromną dumą komunikował o pozyskaniu nowej maszyny do swojej floty. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu stowarzyszenie stanowczo podkreślało, że ten nowoczesny nabytek otwierał zupełnie nowy rozdział w szkoleniu przyszłych adeptów lotnictwa w całym regionie.

„Flota Aeroklubu Ziemi Lubuskiej właśnie urosła w siłę! Dołączył do nas drugi balon. To dla nas nowy etap rozwoju szkolenia balonowego. To nie tylko symboliczny moment dla naszej sekcji – to przede wszystkim realny skok jakościowy w szkoleniu sportowym w regionie. Większa flota to więcej godzin w powietrzu i sprawniejsza realizacja kursów”

O pierwszych wiosennych wylotach organizacja informowała zaledwie piątego marca. Z wielkim optymizmem patrzono wtedy na nadchodzący sezon lotniczy. W tamtym momencie nikt nie spodziewał się nadciągającej tragedii.

„Przed nami szkolenia, loty i – mamy nadzieję – wiele pięknych wschodów i zachodów słońca oglądanych z kosza balonu”

Niestety sytuacja drastycznie zmieniła się w poniedziałek dziewiątego marca. Startująca o wpół do siódmej rano z lotniska w Przylepie załoga przemieszczała się nad miastem. Nagle balon uderzył w blok mieszkalny, a jedna z trzech przebywających w nim osób spadła na dach obiektu. Służby ratunkowe zdołały dość szybko dostać się na miejsce zdarzenia, jednak pomimo ich starań życia poszkodowanej nie udało się uratować.

Nie żyje 28-letnia Jagoda Gancarek. To utytułowana pilotka i instruktorka

Jak przekazali przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego, w wyniku incydentu zginęła członkini lokalnego aeroklubu. Jagoda Gancarek zaledwie rok wcześniej wywalczyła wspólnie z koleżanką złoto na jedenastych Balonowych Mistrzostwach Kobiet w Nałęczowie. W regionie kobieta uchodziła za wielką miłośniczkę lotnictwa i wybitną specjalistkę. Reprezentantka stowarzyszenia posiadała na swoim koncie między innymi nominację do prestiżowych Cumulusów, czyli nagród przyznawanych w ogólnopolskim plebiscycie za szczególne zasługi w lotniczych dyscyplinach sportowych. Tak wspominają zmarłą jej koledzy z aeroklubu:

- Jagoda realizowała swoje pasje jako instruktorka samolotowa. Latała też jako pilotka samolotów przeciwpożarowych. Miała duże doświadczenie lotnicze i tym doświadczeniem dzieliła się z innymi - mówi Katarzyna Mayer Bzowa z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.

Kondolencje przekazał też między innymi marszałek województwa lubuskiego Sebastian Ciemnoczołowski.

„Składamy wyrazy współczucia jej koleżankom i kolegom z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej”

W trakcie pechowego lotu w koszu przebywały jeszcze dwie inne osoby. Po tragicznej utracie pilotki pasażerki zdołały ostatecznie sprowadzić maszynę na ziemię niedaleko miejscowego dworca kolejowego. O obecnym stanie zdrowia ocalałych poinformowała oficjalnie podinspektor Małgorzata Stanisławska, reprezentująca zielonogórską komendę policji.

„Nie odniosły poważniejszych obrażeń. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo”

Drobiazgowym wyjaśnianiem wszystkich okoliczności oraz przyczyn tego fatalnego w skutkach zdarzenia będzie teraz kierować Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Zadaniem państwowych specjalistów jest szczegółowe odtworzenie ostatnich minut pechowego lotu, aby zapobiec podobnym wypadkom w przyszłości.

