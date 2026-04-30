Majowy Kiermasz Książek w Bibliotece Norwida

Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze szykują kolejną edycję Majowego Kiermaszu Książek. To propozycja dla wszystkich miłośników czytania, którzy szukają ciekawych tytułów w przystępnych cenach.

W ofercie znajdą się zarówno książki nowe, jak i używane. Na odwiedzających czeka różnorodny wybór – od literatury pięknej, polskiej i zagranicznej, przez publikacje naukowe i popularnonaukowe, w tym regionalne, aż po książki dla dzieci i młodzieży. Nie zabraknie także audiobooków, płyt CD oraz filmów DVD.

Majowy Kiermasz Książek odbędzie się w dniach 13–16 maja w Gmachu Głównym Biblioteki Norwida przy al. Wojska Polskiego 9. Stoiska będą czynne od środy do piątku w godzinach 10:00–17:00, a w sobotę od 9:00 do 15:00.