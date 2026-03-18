Małe kroki, wielkie postępy – FizjoKids na Uniwersytecie Zielonogórskim

Klaudia Mazurek
2026-03-18 7:57

Ponad 70% przedszkolaków w badanej grupie wykazuje nieprawidłowości w postawie ciała. Projekt FizjoKids na Uniwersytecie Zielonogórskim uczy, jak w prosty sposób wspierać rozwój dzieci poprzez zabawę i ruch.

W ramach programu dzieci uczą się prawidłowych nawyków siedzenia, utrzymania stóp i kolan, a każde zajęcia w przedszkolu to połączenie zabawy i ćwiczeń fizjoterapeutycznych.

Zauważamy, że część dzieci potrzebuje dalszej diagnozy terapeutycznej, żeby skonsultować pewne kwestie, na przykład związane z płaskostopiem. Kładziemy nacisk na zabawy, które stawiają na zdrowe nawyki - mówi liderka projektu Marta Krupa. 

Grupa studentek zachęca przedszkola z regionu do zgłaszania się i udziału w warsztatach. Wczesna profilaktyka pozwala skuteczniej przeciwdziałać wadom postawy i wspiera zdrowy rozwój dzieci już od najmłodszych lat.