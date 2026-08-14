Młodzi z różnych stron świata szukają rodzin w Polsce

Młodzi ludzie z różnych zakątków świata przyjeżdżają do Polski w ramach programu wymiany międzykulturowej. Spędzają tu kilka miesięcy lub cały rok szkolny, mieszkając z polskimi rodzinami i ucząc się życia w nowym kraju. Obecnie na swoją rodzinę czeka między innymi Jackie z Hongkongu.

Poszukujemy rodziny na okres dziesięciu miesięcy. Jackie jest wielkim pasjonatem gier komputerowych i technologii. Na swoim koncie ma nawet kilka wygranych konkursów z zakresu projektowania takich gier. Rodzina, która podziela te zainteresowania, może być świetnym dopasowaniem - mówi Maja Korba z AFS Polska.

Ale Jackie nie jest jedyną osobą, która potrzebuje polskiego domu. Swojej rodziny goszczącej szuka również 16-letnia Phronnicha Palapong. Dziewczyna jest otwarta, troskliwa i lubi nawiązywać kontakty z innymi. Jej dużą pasją jest sztuka i chętnie angażuje się w kreatywne zajęcia.

Rodziną goszczącą może zostać para, samotny rodzic, rodzina bezdzietna, a także osoba samotna. Ucznia można przyjąć na trymestr, semestr lub cały rok szkolny. AFS szczególnie zachęca do zgłoszeń mieszkańców Lubuskiego. W regionie wciąż brakuje rodzin, które zdecydowałyby się na udział w programie.

Więcej informacji na stronie internetowej organizatora AFS Polska oraz pod adresem: [email protected].