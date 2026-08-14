Nowe przestrzenie dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego

Lepsze warunki do terapii i nowe miejsce do wyciszenia dla pacjentów Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze. Zmodernizowano cztery pomieszczenia poradni psychologicznej wraz z łazienkami. Odbywają się tam między innymi zajęcia terapeutyczne, warsztaty i konsultacje. Pomieszczenia wyposażono także w nowe meble, rzutnik i ekran.

Przy szpitalu powstał również ogród sensoryczny. Są w nim ścieżki, trawnik i różne nasadzenia, o które mogą dbać pacjenci. Ogród ma wspierać ich w procesie leczenia i pozwolić na chwilę oderwać się od szpitalnej codzienności.

Inwestycje kosztowały łącznie ponad 1,1 miliona złotych. Pieniądze pochodziły ze wsparcia dwóch fundacji. Z pomocy psychologicznej w szpitalu korzystają pacjenci, ich rodziny, a także pracownicy lecznicy. Rocznie zespół psychologów udziela około 10 tysięcy porad, prowadzi również szkolenia i warsztaty dla personelu.