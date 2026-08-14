Pomóżcie dzieciom pójść z uśmiechem do szkoły

Aleksandra Kanoniak
2026-08-14 9:12

Ta akcja w naszym regionie to już tradycja. Po raz kolejny Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej organizuje zbiórkę "Z uśmiechem do szkoły".

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Autor: pixabay.com/ CC BY-ND 1.0

Zbiórka przyborów szkolnych pod hasłem "Z uśmiechem do szkoły" odbędzie się w piątek 21 i w sobotę 22 sierpnia. 

W sklepach i marketach na terenie naszego województwa będą czekać wolontariusze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Do koszy mieszkańcy regionu będą mogli wrzucać wszystko, co przyda się uczniom w czasie roku szkolnego. Mogą to być na przykład zeszyty, mazaki, kredki, farby, długopisy, ołówki, kleje, bloki. 

Zebrane przybory szkolne trafią do potrzebujących dzieci i młodzieży z naszego województwa. 