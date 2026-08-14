Pomóżcie dzieciom pójść z uśmiechem do szkoły

Zbiórka przyborów szkolnych pod hasłem "Z uśmiechem do szkoły" odbędzie się w piątek 21 i w sobotę 22 sierpnia.

W sklepach i marketach na terenie naszego województwa będą czekać wolontariusze Caritas Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej. Do koszy mieszkańcy regionu będą mogli wrzucać wszystko, co przyda się uczniom w czasie roku szkolnego. Mogą to być na przykład zeszyty, mazaki, kredki, farby, długopisy, ołówki, kleje, bloki.

Zebrane przybory szkolne trafią do potrzebujących dzieci i młodzieży z naszego województwa.