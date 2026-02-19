Młodzież zaprojektuje Zieloną Górę w grze komputerowej

Jak może wyglądać Zielona Góra w cyfrowej przestrzeni? O tym zdecydują uczestnicy warsztatów, którzy krok po kroku będą tworzyć wirtualne budynki, ulice i charakterystyczne miejsca miasta w środowisku Roblox Studio. Zajęcia łączą zabawę z nauką – młodzi ludzie poznają podstawy projektowania, pracy zespołowej oraz elementy programowania.

Chcemy pokazać, że nowe technologie mogą być narzędziem do twórczego działania i wpływać na to, jak wyobrażamy sobie nasze miasto - mówi Sara Gaweł z Urban Lab.

Warsztaty skierowane są do młodzieży w wieku od 13 do 15 lat. Cykl obejmuje 10 spotkań, które będą odbywać się raz w tygodniu i potrwają po 60 minut. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Spotkania zaplanowano w Szkole Podstawowej nr 17 przy ulicy Leopolda Staffa w Zielonej Górze. Szczegóły dotyczące zapisów oraz regulamin dostępne są online.