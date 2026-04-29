Motocyklistka zderzyła się z autem. Kamery monitoringu nagrały moment zderzenia

Wypadek na Rondzie Rady Europy w Zielonej Górze

Sytuacja miała miejsce w poniedziałkowy wieczór, 27 kwietnia, tuż po godzinie 18:00 na zielonogórskim Rondzie Rady Europy. Osoba siedząca za kierownicą osobowej hondy podjęła ryzykowną próbę zmiany pasa, kompletnie ignorując namalowane na jezdni linie. Skutkiem tego brawurowego zachowania było zajechanie drogi i potrącenie kobiety, która w tym czasie prawidłowo poruszała się swoim jednośladem.

Zabezpieczony materiał wideo z miejskich kamer dokładnie obrazuje moment, w którym auto niespodziewanie przecina drogę motocyklistce. Kierująca jednośladem nie miała żadnych szans na wyhamowanie, uderzyła w boczną część osobówki, a następnie z impetem runęła na asfalt.

Poszkodowana w tym zdarzeniu natychmiast trafiła pod opiekę medyków i została przetransportowana do placówki medycznej na szczegółową diagnostykę.

Zapis z kamer potwierdza winę kierowcy hondy

Zapis z systemu miejskiego monitoringu posłużył jako fundamentalny dowód dla śledczych. Przybyli na miejsce funkcjonariusze od razu wskazali kierującego autem osobowym jako głównego winowajcę, który rażąco złamał zasady ruchu drogowego i spowodował kolizję.

Przedstawiciele służb mundurowych regularnie przypominają, że ignorowanie pierwszeństwa przejazdu w trakcie manewrowania między pasami stanowi najczęstszą, a zarazem najbardziej niebezpieczną przyczynę stłuczek na skrzyżowaniach o ruchu okrężnym.

Policja z Zielonej Góry komentuje sprawę wypadku

Przedstawicielka zielonogórskiej Komendy Miejskiej Policji, podinspektor Małgorzata Stanisławska, otwarcie przyznaje, że do tego typu groźnych incydentów dochodzi na lokalnych drogach wręcz nagminnie:

– Nieustąpienie pierwszeństwa podczas zmiany pasa ruchu to jedno z najczęściej popełnianych wykroczeń na rondach. Pamiętajmy o odpowiedniej koncentracji podczas jazdy, żeby nie popełnić błędu – podkreśla policjantka. – Przed wykonaniem jakiegokolwiek manewru należy stosować się do obowiązujących znaków, spojrzeć w lusterka i upewnić się, że możemy to zrobić bezpiecznie. To podstawy, które ratują zdrowie i życie.

Jak bezpiecznie jeździć po rondzie? Apel funkcjonariuszy

Policjanci stanowczo akcentują, że skrzyżowania z ruchem okrężnym wymagają od wszystkich uczestników ruchu drogowego maksymalnego skupienia i zachowania wzmożonej czujności.

Służby przygotowały zestawienie najważniejszych reguł, których należy bezwzględnie przestrzegać:

zawsze zwracaj uwagę na znaki drogowe oraz linie na jezdni,

przed zjechaniem na sąsiedni pas sprawdź, czy nie stworzysz zagrożenia,

regularnie obserwuj sytuację w lusterkach, pamiętając o martwym punkcie,

jedź z prędkością adekwatną do aktualnych warunków na drodze,

utrzymuj bezpieczną odległość od innych aut, zwłaszcza w czasie największych korków.

– Bądźmy czujni i nawet gdy mamy pierwszeństwo, kontrolujmy otoczenie. To pozwala w porę zareagować i uniknąć niebezpiecznych sytuacji - apeluje podinsp. Stanisławska.

Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich

Policjanci z Zielonej Góry przypominają, że odpowiedzialność za brak wypadków spoczywa na barkach każdego kierowcy bez wyjątku. Krótki moment rozkojarzenia wystarczy, by doszło do tragedii, co dobitnie uświadamiają udostępniane w sieci nagrania z miejskich kamer.

Quiz na prawo jazdy. Sprawdź czy dzisiaj zdałbyś prawko bez zająknięcia Pytanie 1 z 10 Czy kierowca ma obowiązek zatrzymać się przed znakiem "STOP", jeśli nie nadjeżdża żaden pojazd? Nie, jeśli droga jest pusta Tak, zawsze trzeba się zatrzymać Tylko w przypadku ograniczonej widoczności Następne pytanie