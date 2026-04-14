Brutalny atak na seniorkę w Świebodzinie. Sprawca uderzył ją w głowę

Dramatyczne sceny rozegrały się w środę, 8 kwietnia, na terenie powiatu świebodzińskiego. Jak ustalili policjanci, starsza kobieta została zaatakowana od tyłu przez młodego mężczyznę. Napastnik zadał jej ciosy w głowę, a następnie wykorzystał jej bezbronność, aby siłą wyrwać torbę na kółkach. Łupem 29-latka padły zakupy, portfel z dokumentami oraz telefon komórkowy. Zaraz po dokonaniu brutalnego rozboju na seniorce, sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, licząc na to, że uniknie kary.

Błyskawiczna akcja policji. Kryminalni zatrzymali 29-latka po kilku godzinach

Informacja o napadzie natychmiast postawiła na nogi świebodzińskich policjantów. Funkcjonariusze z wydziału kryminalnego rozpoczęli szeroko zakrojone działania operacyjne, aby jak najszybciej schwytać napastnika. Dzięki skrupulatnie zebranym dowodom oraz bardzo dobrej znajomości lokalnego środowiska przestępczego, śledczy szybko wytypowali osobę podejrzewaną o ten czyn. Okazał się nim 29-letni mieszkaniec powiatu, który został zatrzymany zaledwie kilka godzin po zdarzeniu i nie miał szans na dalszą ucieczkę.

Sprawca rozboju trafił do aresztu. Grozi mu nawet 15 lat więzienia

Zgromadzony przez policjantów materiał dowodowy okazał się na tyle mocny, że prokurator nie miał wątpliwości co do winy mężczyzny. Na podstawie dowodów postawił 29-latkowi zarzut dokonania rozboju, a następnie złożył w sądzie wniosek o zastosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego. Sąd przychylił się do wniosku i zdecydował, że podejrzany spędzi najbliższe trzy miesiące w tymczasowym areszcie. Za popełnione przestępstwo grozi mu surowa kara do 15 lat pozbawienia wolności.

Źródło: Policja.pl

