Pomóż zwierzakom i odbierz książkę!

Fundacja Fundacja Bestaro wspólnie z Biblioteką im. Cypriana Norwida w Zielonej Górze organizują akcję „Wiosenna Paczka dla Bezdomniaczka”. Wydarzenie odbędzie się 16 maja w godzinach od 10.00 do 14.00 na parterze biblioteki, tuż obok Majowego Kiermaszu Książki.

Zasady są proste – wystarczy przynieść mokrą karmę dla psów lub kotów, żwirek albo legowisko, by w zamian otrzymać książkę. Na miejscu dostępne będą także limitowane gadżety i kubki, a dochód z ich sprzedaży zostanie przeznaczony na leczenie i utrzymanie bezdomnych zwierząt.

Do inicjatywy można włączyć się także w inny sposób. Biblioteka przyjmuje książki w dobrym stanie, które później wesprą akcję. Można je zostawiać w Dziale Regionalnym lub na portierni.