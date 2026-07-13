Psie nosy pójdą w ruch. Przed uczestnikami „Noseworkowy Zawrót Głowy”!

Klaudia Mazurek
2026-07-13 7:28

Ukryte próbki zapachowe, zadania w terenie i pomieszczeniach oraz rywalizacja oparta na współpracy psa z przewodnikiem. Już 26 lipca o godzinie 16:00 odbędą się treningowe zawody, podczas których liczyć będą się koncentracja i zaufanie.

Złoty pies patrzący na przewodnika. O zawodach Noseworkowy Zawrót Głowy przeczytasz na Eska Zielona-Góra.
Autor: Pexels.com

Na uczestników czekają cztery konkurencje – przedmioty, pomieszczenie, teren oraz pojazd. W każdej z nich pies będzie musiał odnaleźć jedną ukrytą próbkę zapachową w czasie dwóch minut. Zadanie utrudnią dodatkowo zapachy zwodnicze, które sprawdzą umiejętności zarówno czworonogów, jak i ich przewodników.

Nie zabraknie również konkurencji specjalnej „Misja: Liczba X”. Tym razem w pomieszczeniu ukryta zostanie nieznana liczba próbek zapachowych. To przewodnik zdecyduje, kiedy jego zdaniem pies odnalazł wszystkie z nich. W tej konkurencji nie obowiązuje limit czasu.

O zwycięstwie zadecydują przede wszystkim współpraca psa z przewodnikiem, precyzja wskazań oraz czas wykonania zadań. Wydarzenie rozpocznie się 26 lipca o godzinie 16:00. Liczba miejsc jest ograniczona, a zapisy prowadzone są w wiadomości prywatnej do organizatora „Dogs Park. Szkoła dla ludzi z psami”. 