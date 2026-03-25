Rowerzyści ruszyli na trening do Rowerowej Stolicy Polski!

Wystartował trening przed ogólnopolską rywalizacją o tytuł Rowerowej Stolicy Polski. To czas przygotowań, w którym uczestnicy mogą już aktywnie włączyć się do zabawy i zbierać kilometry dla swojego miasta.

Aby dołączyć, wystarczy pobrać aplikację „Aktywne Miasta” i wybrać miejscowość, dla której chcemy jeździć. Do inicjatywy zgłosiły się już tysiące osób z całego kraju.

Dodatkowo trwa konkurs na logo Rowerowej Zielonej Góry. Najlepszy pomysł pojawi się w mediach, materiałach promocyjnych i podczas rywalizacji o tytuł. Termin nadsyłania prac mija 31 marca.

Etap treningowy potrwa do połowy maja. Oficjalna rywalizacja rozpocznie się w czerwcu i potrwa przez cały miesiąc.