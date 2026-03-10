Sezon motocyklowy. O czym pamiętać żeby było bezpiecznie?

Ulice po zimie mogą być zdradliwe.

Po zimie nawierzchnia jezdni może być jeszcze zanieczyszczona piaskiem i żwirem co znacząco ogranicza przyczepność. Szczególną ostrożność należy zachować na łukach dróg i w miejscach zacienionych.

Mówi Anna Baran z zielonogórskiej policji.

Każdy motocyklista powinien pamiętać też o odpowiedniej odzieży ochronnej i kasku.

Uważać na drodze powinni też kierowcy osobówek. Warto pamiętać, że w każdym momencie obok może pojawić się motocyklista.

Apelujemy także do kierowców samochodów, aby częściej zaglądali w lusterka i upewniali się, że motocyklista nie znajduje się w tak zwanym martwym polu.

W Lubuskiem w tym roku doszło już do wypadków z udziałem motocyklistów.