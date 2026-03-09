Nie żyje 28-letnia mistrzyni Polski w lotach balonem. Koledzy z aeroklubu opublikowali poruszające pożegnanie

Aeroklub Ziemi Lubuskiej żegna Jagodę Gancarek. Opublikowano przejmujący komunikat

Przedstawiciele Aeroklubu Ziemi Lubuskiej zamieścili w mediach społecznościowych oficjalny komunikat po stracie koleżanki. Słowa pożegnania wystosowane przez organizację wywołują ogromne wzruszenie.

„Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, Jagody Gancarek.”

Twórcy komunikatu docenili umiejętności 28-latki. Kobieta potrafiła zaszczepiać wielką pasję do latania u innych ludzi.

„Miała duże doświadczenie lotnicze i tym doświadczeniem dzieliła się z innymi.”

Nie żyje mistrzyni Polski w lotach balonem. Jagoda Gancarek miała 28 lat

Zmarła uchodziła za niezwykle utalentowaną przedstawicielkę młodego pokolenia w awiacji. W minionym roku wywalczyła złoty medal na jedenastej edycji Balonowych Mistrzostw Kobiet w Nałęczowie. Znajomi z branży cenili ją za nieprzeciętne zdolności, pracowitość oraz zaangażowanie.

„Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania” – napisano w oświadczeniu.

Doświadczona 28-latka sterowała maszynami gaśniczymi oraz uczyła innych. Dzięki jej wsparciu wielu początkujących kursantów mogło rozpocząć przygodę z lataniem.

Śmiertelny wypadek balonu w Zielonej Górze. Kosz uderzył w blok

Wydarzenie miało miejsce 9 marca w ramach pierwszych lotów po zimie. Balon wystartował o 6:30 z lotniska w Przylepie. Nad miastem kosz balonu zderzył się z budynkiem mieszkalnym. Pilotka znalazła się na dachu obiektu, a podjęta przez służby szybka reanimacja nie przyniosła skutku.

Dwie inne pasażerki kosza bezpiecznie ukończyły manewr awaryjny. Kobiety wylądowały blisko dworca, więc nic im nie grozi.

Marszałek województwa lubuskiego i środowisko lotnicze składają kondolencje

Wpis jednostki kończą słowa otuchy. Przekazano wsparcie dla rodziny zmarłej pilotki.

„Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej. Składamy najgłębsze kondolencje.”

Smutku nie kryją władze. Zdarzeniem wstrząśnięci są samorządowcy.

Po tragedii głos zabrał marszałek województwa. Sebastian Ciemnoczołowski:

„Składamy wyrazy współczucia jej koleżankom i kolegom z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej.”

Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych bada sprawę Jagody Gancarek

Sprawę szczegółowo analizuje teraz Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Ze względu na ogromną wprawę członków załogi, pasjonaci awiacji próbują zrozumieć bezpośrednie przyczyny tego wstrząsającego incydentu.

Oficjalne wnioski pojawią się dopiero z czasem. Brak młodej instruktorki pozostawi olbrzymią pustkę w polskiej branży lotniczej.

