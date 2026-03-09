W poniedziałek rano w Zielonej Górze doszło do wypadku balonu na ogrzane powietrze, który zahaczył o budynek w rejonie ronda Kaziowa, a następnie spadł na autobus, który miał zabrać dzieci do szkoły.

W wyniku zdarzenia zginęła pilotka balonu, która wypadła z kosza. Dwie pozostałe pasażerki zostały ranne i trafiły do szpitala.

Ofiarą śmiertelną jest Jagoda Gancarek, doświadczona pilotka i instruktorka z Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, ubiegłoroczna Mistrzyni Polski Kobiet w Balonach.

Horror w Zielonej Górze. Balon uderzył w budynek i spadł na autobus

Zgłoszenie o wypadku wpłynęło do zielonogórskich policjantów w poniedziałek, 9 marca, o godzinie 7:37. Jak informuje lokalna policja, dotyczyło ono zdarzenia przy rondzie Mieczysława Kaziowa na ulicy Westerplatte. To właśnie tam balon na ogrzane powietrze zahaczył o budynek, a następnie runął na ziemię, spadając na autobus. Na szczęście żadnej z osób przebywających wewnątrz pojazdu nic się nie stało. Autobusem miały podróżować dzieci, które w ten sposób dojeżdżały do szkoły.

- Mieliśmy podjąć kurs zabrania dzieci i zawiezienia do szkoły. Usłyszałam jak spadają gałęzie, bo balon wylądował najpierw na gałęziach, a dopiero później zauważyłam, że dziewczyny z koszem zbliżają się. Wyhamowały o ziemię i dlatego nie uderzyły z całym impetem o autobus - powiedziała Radiu ESKA kierowniczka autobusu.

Kim była Jagoda Gancarek? Aeroklub żegna mistrzynię Polski w poruszających słowach

Wkrótce po tragedii Aeroklub Ziemi Lubuskiej poinformował, że ofiarą śmiertelną wypadku jest jego członkini, Jagoda Gancarek. Była to postać doskonale znana i ceniona w polskim środowisku lotniczym. Swoją pasję realizowała jako instruktorka samolotowa, a także pilotka samolotów przeciwpożarowych. Posiadała ogromne doświadczenie, którym chętnie dzieliła się z innymi. Jej największym sukcesem było zdobycie w ubiegłym roku tytułu Mistrzyni Polski Kobiet podczas XI Balonowych Mistrzostw Kobiet w Nałęczowie.

W oficjalnym oświadczeniu Aeroklub Ziemi Lubuskiej pożegnał swoją koleżankę w niezwykle wzruszających słowach. - Z ogromnym smutkiem zawiadamiamy o tragicznej śmierci naszej koleżanki, pilotki Aeroklubu Ziemi Lubuskiej, Jagody Gancarek. (…) Będziemy ją pamiętać za pasję i serdeczność, a przede wszystkim za szeroki uśmiech i miłość do latania. Jej zaangażowanie i lotniczy entuzjazm napędzał również nasze działania. Myślami jesteśmy z jej rodziną, przyjaciółmi oraz wszystkimi członkami Aeroklubu Ziemi Lubuskiej – czytamy w komunikacie. Kluczowe dla wyjaśnienia przyczyn tej tragedii będą teraz ustalenia Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych, która już rozpoczęła swoje działania.