Spacerowali autostradą w rejonie Świebodzina. Powód ich wędrówki był prosty

Zofia Dąbrowska
Policja
2026-03-28 16:47

Niewiele brakowało, a ta nieodpowiedzialna decyzja doprowadziłaby do tragedii. Funkcjonariusze z lubuskiej drogówki musieli interweniować wobec dwóch osób, które maszerowały pasem awaryjnym autostrady w okolicach Świebodzina. Tłumaczenie mężczyzn było dość proste, ale i tak dostali mandaty.

i

Piesi na autostradzie koło Świebodzina. Zabrakło im benzyny

Mundurowi dostali zgłoszenie o ludziach spacerujących autostradą w rejonie Świebodzina. Po pojechaniu we wskazane miejsce funkcjonariusze zauważyli dwóch pieszych idących pasem awaryjnym. Panowały wtedy bardzo niesprzyjające warunki, a obaj spacerowicze naciągnęli na głowy kaptury. To stwarzało dodatkowe zagrożenie, bo ograniczało om pole widzenia i tłumiło dźwięki pędzących aut. Szybko wyszło na jaw, że mężczyźni opuścili swój pojazd z powodu pustego baku. Zamiast wezwać pomoc drogową, sprawdzili na smartfonach, gdzie mogą znaleźć najbliższą stację benzynową i ruszyli po paliwo na piechotę.

Akcja policji na autostradzie. Surowe mandaty za skrajną nieodpowiedzialność

Policjanci podkreślają, że wędrówka autostradą była bardzo nieodpowiedzialnym pomysłem. Próba zaoszczędzenia na wezwaniu lawety mogła zakończyć się fatalnie dla dwóch mężczyzn i dla kierowców, w razie gdyby któryś zjeżdżając na pas awaryjny zauważył piechurów zbyt późno. Na całe szczęście patrol zdążył ewakuować nieodpowiedzialnych wędrowców w bezpieczne miejsce. Za popełnione wykroczenia panowie zostali ukarani mandatami. Służby przypominają, aby w razie awarii zawsze wzywać pomoc i bezwzględnie unikać spacerów w takich miejscach, jak autostrada czy trasa szybkiego ruchu.

