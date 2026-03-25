Stwórz miejską planszówkę!

Miłośnicy planszówek i osoby zainteresowane tworzeniem gier mogą wziąć udział w nowym projekcie Urban Lab w Zielonej Górze. Uczestnicy wspólnie zaprojektują i wydadzą miejską grę planszową – od pomysłu, przez testy, aż po finalną wersję.

W ramach prac zaplanowano m.in. tworzenie mechaniki gry, opracowanie scenariuszy oraz przełożenie miejskich tematów na planszę. Projekt skierowany jest zarówno do pasjonatów gier, jak i osób studiujących kierunki związane z ich projektowaniem.

Zgłoszenia należy przesyłać mailowo do 26 marca. Pierwsze spotkanie zespołu zaplanowano na 30 marca w Urban Lab Beta przy ul. Fabrycznej w Zielonej Górze.