Świat offline oczami młodych

Odłożenie smartfona i spojrzenie na codzienność z innej perspektywy – to główna idea konkursu skierowanego do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych z Zielonej Góry. Inicjatywa zachęca młodych do twórczego podejścia do tematu i pokazania, jak wygląda ich świat poza ekranem.

Uczestnicy mogą przygotować prace w dwóch formach – filmu krótkometrażowego lub pracy plastycznej, takiej jak plakat, makieta czy rzeźba. Organizatorzy podkreślają, że liczy się przede wszystkim pomysł, kreatywność oraz autentyczne spojrzenie na codzienne aktywności bez użycia telefonu.

Konkurs ma nie tylko rozwijać wyobraźnię, ale także skłaniać do refleksji nad tym, ile czasu młodzi ludzie spędzają w sieci i jakie alternatywy mogą wybrać.

Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowano na 30 maja 2026 roku o godzinie 14:00 na Kampusie B Uniwersytetu Zielonogórskiego przy al. Wojska Polskiego 69.

Organizacją wydarzenia zajmują się studenci psychologii pod opieką dr Andrzeja Zygadło. Zgłoszenia można wysyłać na adres [email protected].