Szczęściarz z Polski rozbił bank w Eurojackpot i zgarnął miliony. Wiemy, gdzie padła wygrana

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2026-03-18 13:30

Wtorkowe losowanie loterii Eurojackpot okazało się niezwykle szczęśliwe dla gracza z Polski. Choć nie padła główna wygrana, na jego konto trafi potężna suma. Zwycięski kupon został wysłany w punkcie przy popularnym dyskoncie.

Wysoka wygrana w Eurojackpot w Polsce

Losowanie Eurojackpot 17 marca. Polak wśród zwycięzców

Wtorkowe losowanie Eurojackpot z 17 marca przyniosło cztery trafienia drugiego stopnia (5+1). Każdy z tych kuponów zagwarantował nagrodę przekraczającą 350 tysięcy euro. Powody do świętowania mają gracze z Hiszpanii, Niemiec, Finlandii oraz z Polski.

W bębnie maszyny losującej pojawiły się następujące liczby: 2, 13, 16, 17, 37 oraz dwie dodatkowe: 4 i 11.

Skreślenie precyzyjnie tego zestawienia cyfr całkowicie odmieniło losy osoby, która zdecydowała się zagrać w popularną europejską loterię.

Zwycięski kupon z Kożuchowa. Milionowa wygrana

Szczęśliwy los nadano w województwie lubuskim, a dokładnie w Kożuchowie. Gracz odwiedził kolekturę Lotto zlokalizowaną przy markecie na ulicy 22 Lipca 1807. Na konto zwycięzcy wpłynie dokładnie 2 144 311,30 zł, pomniejszone o obowiązkowy podatek od wysokich wygranych.

Zastrzyk gotówki w takiej wysokości pozwala na diametralną zmianę dotychczasowego stylu życia i błyskawiczną realizację wielu śmiałych planów.

Dwa miliony złotych z Eurojackpot. Co można za to kupić?

Posiadanie tak potężnej sumy daje niesamowite możliwości finansowe. Dysponując ponad dwoma milionami złotych, zwycięzca ma szansę:

  • nabyć nowoczesny apartament
  • kupić auto z najwyższej półki cenowej,
  • wyruszyć w ekskluzywną podróż dookoła globu,
  • ulokować środki w inwestycjach gwarantujących stabilność,
  • podnieść swój standard życia, zapominając o jakichkolwiek problemach materialnych.

Taka wygrana to nie tylko suche liczby na koncie, ale przede wszystkim doskonała przepustka do spełniania najskrytszych marzeń.

Kumulacja Eurojackpot wciąż rośnie. Pula na piątek to 170 milionów

Brak rozbicia głównej puli we wtorek oznacza dalszy wzrost nagrody. W nadchodzącym losowaniu, które zaplanowano na piątek 20 marca, główna kumulacja Eurojackpot sięgnie zawrotnych 170 milionów złotych.

Zdobycie tak astronomicznej kwoty pozwala na całkowite zabezpieczenie przyszłości nie tylko jednego człowieka, ale i całych pokoleń.

Największe wygrane w Eurojackpot w Polsce. Historyczne kwoty

Oto zestawienie najwyższych wygranych pierwszego stopnia, jakie do tej pory padły w naszym kraju:

  • 213 584 986,00 zł, 12 sierpnia 2022 r. (pow. krotoszyński)
  • 206 550 000,00 zł, 13 sierpnia 2021 r. (pow. bieruńsko-lędziński)
  • 193 396 500,00 zł, 10 maja 2019 r. (pow. piotrkowski)
  • 96 805 666,90 zł, 11 września 2020 r. (pow. pruszkowski)
  • 91 256 729,60 zł, 13 grudnia 2024 r. (pow. rzeszowski)
  • 62 657 423,40 zł, 2 maja 2023 r. (Bielsko-Biała)
  • 47 222 789,10 zł, 29 października 2021 r. (Siemianowice Śląskie)
  • 42 812 000,00 zł, 3 września 2024 r. (pow. cieszyński)

Zasady gry w Eurojackpot. Jak wysłać kupon?

Zakłady można zawierać tradycyjnie w stacjonarnych punktach Lotto oraz przez internet za pośrednictwem portalu www.lotto.pl. Zasady polegają na wytypowaniu pięciu liczb z puli pięćdziesięciu oraz dwóch dodatkowych z dwunastu. Wyboru można dokonać osobiście lub korzystając z opcji chybił-trafił. Wysłanie wielu zakładów równocześnie podnosi prawdopodobieństwo ostatecznego sukcesu.

Gracze mają również możliwość zawarcia zakładu od razu na cztery kolejne losowania. Alternatywą jest uruchomienie subskrypcji, która gwarantuje udział kuponu w każdej grze, aż do momentu jej ręcznego anulowania.

