Tajemnicza śmierć w województwie lubuskim. Policja szuka kierowcy volkswagena

Ciało w Lubsku. Policja z Żar poszukuje kierowcy srebrnego volkswagena

Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Żarach opublikowali w sieci ważny apel. Sprawa dotyczy śmierci kobiety, na której zwłoki natrafiono 13 czerwca w miejscowości Lubsko. Funkcjonariusze próbują teraz namierzyć srebrnego volkswagena polo z rocznika 2002, o numerach rejestracyjnych FZ 4397S. Według policyjnych ustaleń kierowca może mieć wiedzę, która jest kluczowa dla odtworzenia przebiegu tragicznego zdarzenia.

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„Funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Żarach poszukują pojazdu marki Volkswagen Polo o numerach rejestracyjnych FZ 4397S koloru srebrnego, typu hatchback, rocznik 2002, którym może poruszać się mężczyzna mogący posiadać informację na temat okoliczności śmierci kobiety”

Zwłoki odnaleziono w powiecie żarskim. Trwa śledztwo w sprawie śmierci kobiety

Śledczy nie zdradzają na razie zbyt wielu faktów na temat tej sprawy. Nie ujawniono dotychczas, co doprowadziło do zgonu kobiety, ani w jakim dokładnie miejscu i w jakich okolicznościach natrafiono na jej ciało. Wiadomo tylko, że zwłoki znaleziono w minioną sobotę, 13 czerwca w Lubsku. Policjanci zaznaczają, że poszukiwany mężczyzna z volkswagena wcale nie ma statusu podejrzanego i po prostu może rzucić nowe światło na to, co wydarzyło się przed śmiercią kobiety.

„Wszystkie osoby mogące posiadać informacje na temat miejsca, gdzie znajduje się pojazd proszone są o kontakt pod numerem telefonu 47 7941 411, 519 534 717 lub pod numerem alarmowym 112”

Do publicznej wiadomości podano również zdjęcie poszukiwanego auta.