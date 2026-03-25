To nie był udany włam

41-letni mężczyzna włamał się do jednego z pomieszczeń sklepu w Babimoście, a tym co działo się dalej mówi Małgorzata Stanisławska z zielonogórskiej policji.

Zabrał łup w postaci kilku opakowań papieru toaletowego wartego około 90 złotych. Niestety dla niego, w trakcie akcji zostawił swoistą wizytówkę. Przybyli na miejsce policjanci znaleźli dowód osobisty mężczyzny, który zgubił podczas ucieczki. Gdy pojawił się w okolicy został natychmiast zatrzymany.

Ta niezbyt finezyjna akcja może skutkować karą od roku do 10 lat pozbawienia wolności.