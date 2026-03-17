Trener Kopecki potrzebuje naszej pomocy!

Wybitny trener tenisa stołowego, Andrzej Kopecki, nie obudził się po operacji w szpitalu. Wcześniej wykryto u niego raka mózgu.

Jego przyjaciel z Zielonogórskiego Klubu Sportowego, Paweł Sroczyński, 29 marca organizuje charytatywny turniej w Drzonkowie.

Chcemy przekazać te środki rodzinie poprzez fundację Warto Jest Pomagać, ale również poprzez wpisowe (50 zł) do tego turnieju. Całkowita kwota zostanie przekazana żonie Andrzeja. Zapraszamy wszystkich, bez względu na wiek czy doświadczenie. 29 marca, godzina 10:00, hala sportowa WOSiR Drzonków.

Andrzej Kopecki przez niemal całe życie związany był ze sportem i z Zieloną Górą. Jak dodaje Sroczyński, to postać niezwykle ciepła i lubiana.

W wieku 10 lat trafił do Zielonogórskiego Klubu Sportowego, czyli dokładnie 40 lat temu, bo szóstego stycznia skończył 50 lat. Był bardzo dobrym i ambitnym zawodnikiem, reprezentantem kraju. Zdobywał medale mistrzostw Polski juniorów i młodzieżowców, uczestniczył też w mistrzostwach Europy juniorów. Przez wiele lat z sukcesami reprezentował nasz klub w Ekstraklasie. Później zajął się karierą trenerską i szkolił młodzież. Tutaj również odnosił sukcesy — jego podopieczni brali udział w najważniejszych imprezach na świecie, jak choćby w ostatnich latach, gdy był asystentem Lucjana Błaszczyka. Był bardzo lubiany i cieszył się dużym autorytetem w całym środowisku tenisa stołowego. Brakuje go nam.

Pomóc trenerowi można poprzez również internetowo fundację Warto Jest Pomagać.

