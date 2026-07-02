Trwają poszukiwania 39-letniej Anny Poźlewicz. Kobieta zniknęła z własnego domu

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-07-02 22:35

Funkcjonariusze ze świebodzińskiej Komendy Powiatowej Policji usiłują odnaleźć zaginioną Annę Poźlewicz. 39-latka zapadła się pod ziemię po tym, jak widziano ją we wtorek, 30 czerwca, około godziny 18:00 we własnym miejscu zamieszkania. Mundurowi proszą obywateli o wsparcie w działaniach poszukiwawczych i publikują dokładne dane rysopisowe oraz numery kontaktowe dla każdego, kto może wiedzieć coś o losie kobiety.

Zaginiona Anna Poźlewicz w białej koszulce na ciemnym tle. O poszukiwaniach kobiety przeczytasz na Eska Zielona-Góra.
Autor: KPP Świebodzin/ Materiały prasowe

Poszukiwania 39-letniej Anny Poźlewicz ze Świebodzina

Świebodzińscy mundurowi przekazali komunikat o rozpoczęciu akcji poszukiwawczej 39-letniej Anny Poźlewicz. Z ustaleń wynika, że ostatni ślad po kobiecie urywa się we wtorek, 30 czerwca. Widziano ją wówczas w okolicach godziny 18:00 na terenie jej własnego miejsca zamieszkania.

Aby ułatwić identyfikację, służby opublikowały dokładny profil fizyczny poszukiwanej:

  • wiek: 39 lat,
  • wzrost: 174 centymetry,
  • sylwetka i włosy: szczupła figura, długie, ciemne włosy opadające za ramiona (kobieta może układać je w kok),
  • elementy charakterystyczne: na wewnętrznej części prawego przedramienia widnieje tatuaż przypominający lustrzane odbicie daty (bdb),
  • odzież w dniu zaginięcia: szary t-shirt ozdobiony z przodu graffiti, jasnoniebieskie krótkie szorty z jeansu oraz brązowe obuwie sportowe, takie jak tenisówki bądź trampki.

Służby apelują, aby każdy posiadający wiedzę o aktualnym losie zaginionej, bezzwłocznie skontaktował się ze świebodzińską komendą. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami 47 79 35 211 bądź 212, a także dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.

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