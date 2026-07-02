Trwają poszukiwania 39-letniej Anny Poźlewicz. Kobieta zniknęła z własnego domu

Poszukiwania 39-letniej Anny Poźlewicz ze Świebodzina
Świebodzińscy mundurowi przekazali komunikat o rozpoczęciu akcji poszukiwawczej 39-letniej Anny Poźlewicz. Z ustaleń wynika, że ostatni ślad po kobiecie urywa się we wtorek, 30 czerwca. Widziano ją wówczas w okolicach godziny 18:00 na terenie jej własnego miejsca zamieszkania.
Aby ułatwić identyfikację, służby opublikowały dokładny profil fizyczny poszukiwanej:
- wiek: 39 lat,
- wzrost: 174 centymetry,
- sylwetka i włosy: szczupła figura, długie, ciemne włosy opadające za ramiona (kobieta może układać je w kok),
- elementy charakterystyczne: na wewnętrznej części prawego przedramienia widnieje tatuaż przypominający lustrzane odbicie daty (bdb),
- odzież w dniu zaginięcia: szary t-shirt ozdobiony z przodu graffiti, jasnoniebieskie krótkie szorty z jeansu oraz brązowe obuwie sportowe, takie jak tenisówki bądź trampki.
Służby apelują, aby każdy posiadający wiedzę o aktualnym losie zaginionej, bezzwłocznie skontaktował się ze świebodzińską komendą. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami 47 79 35 211 bądź 212, a także dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.