Trwają poszukiwania 39-letniej Anny Poźlewicz. Kobieta zniknęła z własnego domu

Spis treści Poszukiwania 39-letniej Anny Poźlewicz ze Świebodzina

Poszukiwania 39-letniej Anny Poźlewicz ze Świebodzina

Świebodzińscy mundurowi przekazali komunikat o rozpoczęciu akcji poszukiwawczej 39-letniej Anny Poźlewicz. Z ustaleń wynika, że ostatni ślad po kobiecie urywa się we wtorek, 30 czerwca. Widziano ją wówczas w okolicach godziny 18:00 na terenie jej własnego miejsca zamieszkania.

Aby ułatwić identyfikację, służby opublikowały dokładny profil fizyczny poszukiwanej:

wiek: 39 lat,

wzrost: 174 centymetry,

sylwetka i włosy: szczupła figura, długie, ciemne włosy opadające za ramiona (kobieta może układać je w kok),

elementy charakterystyczne: na wewnętrznej części prawego przedramienia widnieje tatuaż przypominający lustrzane odbicie daty (bdb),

odzież w dniu zaginięcia: szary t-shirt ozdobiony z przodu graffiti, jasnoniebieskie krótkie szorty z jeansu oraz brązowe obuwie sportowe, takie jak tenisówki bądź trampki.

Służby apelują, aby każdy posiadający wiedzę o aktualnym losie zaginionej, bezzwłocznie skontaktował się ze świebodzińską komendą. Informacje można przekazywać telefonicznie pod numerami 47 79 35 211 bądź 212, a także dzwoniąc pod ogólnopolski numer alarmowy 112.