„Tu były…” – fotografia i pamięć miasta

Fotografia zatrzymuje chwile, jednak miejsca, w których przez lata powstawały tysiące zdjęć, często nie przetrwały próby czasu. Dawne atelier, szyldy i witryny zniknęły z miejskiego krajobrazu, pozostawiając po sobie adresy, wspomnienia oraz fotografie zachowane w rodzinnych albumach.

Wystawa „Tu były…” przypomina historię zakładów fotograficznych, które przez dziesięciolecia były ważnym elementem życia mieszkańców Zielonej Góry. To właśnie tam powstawały portrety, zdjęcia rodzinne, ślubne i pamiątki najważniejszych wydarzeń.

Autorzy prac skupili się na śladach tych miejsc we współczesnej przestrzeni miasta. Ich fotografie pokazują, że pamięć o dawnych atelier nadal trwa – w obrazach, wspomnieniach i historiach mieszkańców. Otwarcie wystawy odbędzie się 8 sierpnia o godz. 16.00 w Centrum Przyrodniczym w Zielonej Górze. Wernisaż będzie okazją do spotkania z autorami prezentowanych fotografii.