Uczniowie poznają świat osób niewidomych

Klaudia Mazurek
2026-04-10 6:42

W Zielonej Górze rusza cykl warsztatów dla szkół podstawowych, który pozwoli młodzieży lepiej zrozumieć codzienne życie osób z dysfunkcją wzroku.

Niewidomi

i

Autor: Pexels.com

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem organizuje bezpłatne warsztaty edukacyjne, podczas których uczniowie nauczą się, jak wspierać osoby niewidome w codziennych czynnościach i zyskać wgląd w ich perspektywę.

Chcemy pokazać dzieciom, że osoby niewidome m.in. czytają palcami – dla wielu jest to coś trudnego do wyobrażenia. Podczas warsztatów zaprezentujemy także nowoczesny sprzęt i technologie, które ułatwiają codzienne życie – mówi Rafał Kondraciuk z biura regionalnego fundacji. 

Zajęcia startują w maju, a szkoły chętne do udziału mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście w siedzibie fundacji przy ul. Lisowskiego 3 w Zielonej Górze.