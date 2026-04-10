Uczniowie poznają świat osób niewidomych

Fundacja Szansa – Jesteśmy Razem organizuje bezpłatne warsztaty edukacyjne, podczas których uczniowie nauczą się, jak wspierać osoby niewidome w codziennych czynnościach i zyskać wgląd w ich perspektywę.

Chcemy pokazać dzieciom, że osoby niewidome m.in. czytają palcami – dla wielu jest to coś trudnego do wyobrażenia. Podczas warsztatów zaprezentujemy także nowoczesny sprzęt i technologie, które ułatwiają codzienne życie – mówi Rafał Kondraciuk z biura regionalnego fundacji.

Zajęcia startują w maju, a szkoły chętne do udziału mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście w siedzibie fundacji przy ul. Lisowskiego 3 w Zielonej Górze.