Wakacje pełne atrakcji w Żaganiu

Już w najbliższych dniach będzie można wziąć udział w kolejnych propozycjach wakacyjnego programu. Miłośnicy filmu mogą wybrać się na Letnie Kino Familijne we wtorki o godz. 10.00 oraz Letnie Kino Młodzieżowe w czwartki o godz. 17.00 w Kinie Inter.

Na osoby zainteresowane światem filmu czeka także Akademia Filmowa „I Ty możesz zostać influencerem”. Warsztaty prowadzone przez reżysera Andrzeja Słodkowskiego odbędą się w dniach 14–17 lipca, w godz. 14.00–17.00. Uczestnicy poznają tajniki tworzenia materiałów wideo i pracy przed kamerą. Ciekawą propozycją dla osób lubiących historię będzie Letnia Akademia Historyczna. Spacery edukacyjne oraz zajęcia w Archiwum Pamięci zaplanowano jeszcze na 20 lipca oraz 3 i 17 sierpnia, w godz. 10.00–12.00.

Aktywnego wypoczynku nie zabraknie również na świeżym powietrzu. W wakacyjnym programie znalazły się Warsztaty Tańca Hip-Hop ze StageLab Dance Studio (27, 29 i 31 lipca o godz. 16.00), a także wspólne wyprawy kajakowe organizowane z ŻPK i Szronem. Na wodną przygodę będzie można wybrać się 24 lipca oraz 21 sierpnia o godz. 16.00. Spotkanie rozpocznie się na Kępie Ludwika, a zakończy wspólnym ogniskiem.

Dla tych, którzy szukają spokoju i chwili relaksu, przygotowano Jogę w Parku. Zajęcia odbywają się w Parku Książęcym i są okazją do wyciszenia oraz kontaktu z naturą. Najbliższe terminy to m.in. 15, 20, 22, 27 i 29 lipca oraz kolejne daty w sierpniu.

Wieczorami warto zajrzeć także na dziedziniec Pałacu Książęcego, gdzie w ramach Tanecznych Piątków odbędą się kolejne imprezy z muzyką na żywo. Następne spotkania zaplanowano na 14 sierpnia z DJ-em Czaku oraz 28 sierpnia z DJ-em Świerku. Start o godz. 21.00.

Szczegółowy program i informacje organizacyjne dostępne są na stronie Żagańskiego Pałacu Kultury.