Wyniki matur 2026 Zielona Góra. Jak poradzili sobie zielonogórscy uczniowie?

Ogólne wyniki matur 2026. Zielona Góra na tle oficjalnych statystyk

Z najnowszych danych udostępnionych przez komisję egzaminacyjną wynika, że do wszystkich obowiązkowych egzaminów maturalnych w 2026 roku w Zielonej Górze przystąpiło łącznie 1821 absolwentów szkół średnich. Świadectwo dojrzałości uzyskało 1582 z nich, co przekłada się na wysoką ogólną zdawalność wynoszącą dokładnie 86,88%.

Analiza tych statystyk pozwala lepiej zrozumieć poziom trudności tegorocznych arkuszy. Jeśli właśnie sprawdzasz swoje własne rezultaty, warto zobaczyć, jak Twój wynik wypada na tle średniej z całego miasta. Dzięki temu łatwiej będzie Ci zaplanować kolejne kroki w nadchodzącej rekrutacji na studia wyższe.

Przedmioty podstawowe. Jak wyglądają wyniki matur w Zielonej Górze?

Egzaminy na poziomie podstawowym z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego to absolutny fundament dla każdego zdającego. Aby uzyskać świadectwo dojrzałości, należało przekroczyć z nich próg 30% punktów. Poniżej prezentujemy szczegółowe wyniki zielonogórskich maturzystów z najważniejszych przedmiotów obowiązkowych w 2026 roku:

Język polski: do egzaminu przystąpiło 1839 osób. Zdawalność wyniosła aż 96,6%, a średni uzyskany wynik to 63,71%.

do egzaminu przystąpiło 1839 osób. Zdawalność wyniosła aż 96,6%, a średni uzyskany wynik to 63,71%. Matematyka: z arkuszem na poziomie podstawowym zmierzyło się 1837 zdających. Egzamin zdało 89,29% uczniów, zdobywając przy tym średnio 62,85% punktów.

z arkuszem na poziomie podstawowym zmierzyło się 1837 zdających. Egzamin zdało 89,29% uczniów, zdobywając przy tym średnio 62,85% punktów. Język angielski: to tradycyjnie najchętniej wybierany język obcy. Napisało go 1754 uczniów z Zielonej Góry. Zdawalność ukształtowała się na bardzo wysokim poziomie 96,38%, a średni wynik wyniósł imponujące 82,31%.

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Najchętniej wybierane przedmioty rozszerzone a wyniki matur w Zielonej Górze

Dla znacznej części tegorocznych absolwentów kluczowe znaczenie miały egzaminy napisane na poziomie rozszerzonym. To właśnie ich wyniki będą miały największy wpływ na pozycję w rankingach rekrutacyjnych na prestiżowe uczelnie. Warto pamiętać, że w przypadku tzw. przedmiotów dodatkowych nie ma określonego progu zdawalności – liczy się wyłącznie liczba poprawnie zdobytych punktów procentowych.

Poniżej zestawiliśmy średnie wyniki oraz dokładną liczbę zdających w Zielonej Górze z najpopularniejszych przedmiotów na poziomie rozszerzonym:

Język angielski: 1454 zdających, średni wynik to 73,96%.

1454 zdających, średni wynik to 73,96%. Matematyka: 612 zdających, średni wynik to 35,75%.

612 zdających, średni wynik to 35,75%. Geografia: 472 zdających, średni wynik to 46,54%.

472 zdających, średni wynik to 46,54%. Biologia: 405 zdających, średni wynik to 45,76%.

405 zdających, średni wynik to 45,76%. Język polski: 298 zdających, średni wynik to 46,52%.

298 zdających, średni wynik to 46,52%. Chemia: 214 zdających, średni wynik to 46,26%.

214 zdających, średni wynik to 46,26%. Fizyka: 158 zdających, średni wynik to 40,67%.

158 zdających, średni wynik to 40,67%. Historia: 106 zdających, średni wynik to 45,25%.

Porównanie Twoich własnych punktów procentowych ze średnimi wyciągniętymi ze szkół w Zielonej Górze to doskonały punkt wyjścia do zrewidowania swoich uczelnianych planów i realnej oceny własnych szans.